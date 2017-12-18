فان جال يسعى للانتقام من مانشستر يونايتد

ماجد محمد(صدى):

كشف الهولندي لويس فان جال، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن رغبته في الانتقام من ” الشياطين الحُمر ” ، عبر بوابة أحد الفرق الإنجليزية الكبرى.

وقال فان جال، خلال تصريحاته الصحفية، اليوم الإثنين: ” ربما لن أقوم بتدريب أحد الفرق مرة آخرى، لكن هناك استثناء وحيد، وهو الموافقة على تدريب أحد الفرق الإنجليزية الكبرى، لكي أنتهز الفرصة وأنتقم من مانشستر يونايتد ” .

وكان مانشستر يونايتد، قد أقال فان جال من منصبه، بعد النتائج المتواضعة التي حققها ” الشياطين الحمر ” ، خلال فترة ولاية المدرب الهولندي، وقرر النادي الإنجليزي استقدام البرتغالي جوزيه مورينيو، لقيادة الفريق.