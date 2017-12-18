إزالة مباسط مخالفة في مداخل العاصمة المقدسة

نايف السالم(صدى):

نفذت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في مراقبي بلدية الشوقية الفرعية، حملة لإزالة البسطات العشوائية وغير النظامية، ومباسط شاي الجمر بمحيط طريق الليث أمام حجز السيارات، بمشاركة فرقة أمنية من الشرطة والأمن الوقائي.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس ممدوح عراقي أن الحملات تهدف إلى مكافحة ظاهرة البسطات العشوائية في المناطق العامة لما تسببه من تشوها بصريا وإيذاء للزوار والعابرين بالأدخنة والمخلفات، إضافة إلى عدم معرفة مصادر المواد المستخدمة في الإعداد، وحذرت البلدية من تطبيق عقوبات رادعة بحق المخالفين في حال عدم التزامهم بالأنظمة والتعليمات.

وأهابت الأمانة بالزوار والمرتادين أخذ الحيطة والحذر قبل الشراء من مثل هذه البسطات المخالفة وغير المرخصة، حفاظاً على صحتهم نظراً لعرضها مواد غذائية ومشروبات غير معروفة المصدر، إضافة إلى عرضها بشكل غير سليم مما يعرضها للتلف.