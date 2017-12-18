بالصور.. نجمات العرب بإطلالات جريئة

متابعات(صدى):

ظهر بعض من النجمات العرب في إطلالات جذابة ولكنها أكثر جرأة، لأنها مخالفة للعادات والتقاليد كالفساتين القصيرة، التي كانت من إحدى أبرز صيحات الموضة في هذا العام.

فتألقت الفنانة نجوى كرم مرتدية فستان قصير وصل طوله إلى الركبة، وكانت إطلالتها في غاية الأناقة، وظهرت ايضا الفنانة سيرين بعد النور بفستان قصير، نال إعجاب الكثير رغم قصره.

كذلك ظهرت نادين نجم بإطلالة جريئة، فارتدت فستانا قصيرا أعلى الركبة، بفتحة من الصدر، وكان ” اللوك “مبالغ فيه ولم تنل إعجاب الكثير وتليها من الفنانات الأكثر مبالغة في ملابسهن هيفاء وهبي فظهرت بفستان قصير من الدانتيل والترتر الأحمر.

