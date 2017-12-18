تحديات تواجه العالم في 2018

واشنطن(صدى):

امتلأ عام 2017 بالعديد من التنبؤات المتعلقة بالأمن العالمي، وتتزايد التساؤلات عما سيحدث في 2018.

وأعلن مجلس العلاقات الخارجية بالولايات المتحدة قائمة بأبرز التحديات التي يواجهها العالم في 2018.

ووقعت كوريا الشمالية على رأس قائمة التهديدات، متمثلة في التجارب النووية والصاروخية لـ ” بيونج يانج ” والتي تنذر باحتمالات اندلاع حرب دمار شمال في العالم.

كما جاءت التهديدات في تورط إيران في دعم الإرهاب، حيث يدفعها لمواجهة مع الولايات المتحدة والعديد من الدول الآخرى.

وأصبحت الهجمات الإلكترونية من بين أكبر المخاطر التي تهدد العالم، حيث شهد العام الجاري هجمات من كوريا الشمالية وإيران وروسيا ضد وكالات وبنوك ومنشآت عسكرية حول العالم.

وأطلقت مؤخرا تكهنات بشأن احتمالات اندلاع مواجهة عسكرية متعمدة أو دون قصد بين روسيا وحلف شمال الأطلسي ” الناتو “.

وشهدت منطقة بحر الصين الجنوبي توترات شديدة، وربما تتزايد هذه التوترات بين عدة دول في جنوب شرق آسيا مثل بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام.

ووقعت العديد من الهجمات الإرهابية في أوروبا والولايات المتحدة وعدد من دول العالم هذا العام، وحذر محللون من احتمالات وقوع هجمات مشابهة في 2018.

ومن المتوقع اندلاع أعمال عنف أو هجمات مسلحة في سوريا خلال العام المقبل، إلى جانب القلق حول تنامي قدرات حركة ” طالبان ” في أفغانستان واحتمالية انهيار الحكومة.