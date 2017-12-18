وزير الشباب والرياضة العراقي يزور الأولمبية لبحث التعاون المشترك

نواف السالم(صدى):

استقبل الرئيس التنفيذي المكلف للجنة الأولمبية العربية، الأستاذ عبدالعزيز بن محمد العنزي، صباح اليوم، في المجمع الأولمبي بمدينة الرياض وزير الشباب والرياضة العراقي، السيد عبدالحسين عبدالرضا عبطان.

وجرى خلال اللقاء الحديث عن عدد من الموضوعات الرياضية وسبل التعاون وتعزيز البرامج الرياضية بين البلدين الشقيقين.

وبعد نهاية اللقاء تبادل الطرفين الدروع التذكارية والتقاط الصور الجماعية.

حضر اللقاء رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم السيد عبدالخالق مسعود وعدد من الرياضيين العراقيين.