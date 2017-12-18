سلوفينيا تفتح أبوابها لسياح دول الخليج ببرامج رائعة

ليوبليانا(صدى):

دشَن مجلس السياحة السلوفيني بالتعاون مع شركاء السفر من الإمارات العربية ودول الخليج، حملة ” كيدز سكاي فري ” لتعزيز سلوفينيا كوجهة مثالية لقضاء العطلات الشتوية.

وتتضمن عناصر حملة ” كيدز سكاي فري ” إقامة لـ 4 ليالي في فندق من فئة الأربع نجوم على مدار 5 أيام.

ويشمل البرنامج:

وجبتي العشاء والإفطار مع غرفة نوم مزدوجة مع سرير إضافي مجاني للأطفال، برامج ترفيهية مجانية وثلاثة أيام للتزلج على الجليد لشخصين بالغين.

و الأنشطة الشتوية مثل: التمارين الرياضية المائية، المشي مع مرشدين سياحيين وخصوصاً في شمال البلاد، جولة في السوق الريفية، المشي في المساء مع المشاعل، أمسيات الموسيقى الحية، ورشة عمل مبتكرة للأطفال وتذكرة مجانية في زلوديجيفو سلايدينج لطفلين لكل أسرة تحت سن 11 ، التي تمنحهم التمتع ببطاقات التزلج الجانية لمدة 3 أيام بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة، المأكولات والسكن وغيرها من التجارب على أساس مجاني.

وأعلن المجلس، أن باقات الحملة ستكون متاحة ابتداء من 2 يناير حتى 15 يناير 2018 أو أي تاريخ بين 19 فبراير و 19 مارس.