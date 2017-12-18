أمانة جدة تستعد لإطلاق مزاد مخطط السعيد العقاري

نايف السالم(صدى):

وافقت أمانة محافظة جدة على إطلاق لمزاد العلني لمخطط “السعيد” بمحافظة جدة في مرحلته الثانية يوم الأحد 6 ربيع ثاني المقبل والذي يضم 122 قطعة أرض تحت إشراف وتنظيم طائفة العقار بالمحافظة ، عقب أن شهدت المرحلة الأولى إقبالاً مكثفاً وطلباً كبيراً من المواطنين على شراء القطع المعروضة للبيع مما أعاد الثقة في صناعة العقار كمورد استثماري هام محققة مبيعات قاربت الـ 50 مليون ريال ، ويقع شرق طريق مكة جدة السريع .

وكشف رئيس طائف العقار بمحافظة جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي أن المخطط يشهد إقامة المزاد فيه على مدى يومين ، ويتيح الفرصة لجميع المواطنين بالتملك والبيع بالمزاد العلني على قطع أراضي متفرقة بحيث يسمح لكل مواطن شراء قطعة أرض واحدة فقط وسط توجيهات أمانة محافظة جدة لمنح الفرصة لأكبر قدر ممكن من المواطنين لتملك الأراضي وتأمين مستقبل سكني مريح لهم ، كون المخطط يتميز بموقعه وسط الأحياء السكنية بشمال شرق جدة واتصاله بطريق الحرمين ، وتم تخطيطه على افضل السبل ، ويرتبط بشبكة طرق متعددة تؤدى الى قلب مدينة جدة خلال وقت قصير .

وأشار إلى متابعة معالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس وحرصه على رفد المخطط بالبنية التحتية بأعلى جودة ممكنة ووفق المقاييس العالمية ، وأن يتم هذا المزاد العقاري وفق الآلية الحديثة لتنظيم المزادات مشيراً إلى أن القطاع العقاري من القطاعات الرئيسية التي أصبحت تشكل وزناً متنامياً وملحوظاً في الناتج المحلي عاماً بعد عام والذي تدلل عليه نسبة الصناديق العقارية وبناء الشراكات من أجل التطوير العقاري وما تتمتع به مدينة جدة من موقع متميز بكونها بوابة الحرمين الشريفين وتشهد حزمة من المشاريع الكبيرة .

وأكد حرص طائفة العقار في هذا الصدد أن تكون همزة الوصل بين المواطنين وأمانة محافظة جدة ، حيث تسعى بتنظيم هذا المزاد لتكريس رسالتها كونها ممثلة للقطاع العقاري وتعمل على تقديم خدمات ذات مستوى عالي للمجتمع العقاري والمتمثلة في المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لجدة التي تشهد تعداد سكاني يزيد عن الـ 4 ملايين نسمة مما ينعكس بدوره على أهمية توفير مشاريع سكنية لاستيعاب تلك الزيادة السكانية .