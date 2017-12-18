بالصور.. ثانوية الملك عبدالله ببيشة تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

سياف المنبهي(صدى):

احتفلت ثانوية الملك عبدالله في بيشة بحضور قائدها الأستاذ خالد بن محمد ال حبيان صباح اليوم الإثنين باليوم العالمي للغة العربية، الموافق الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام ميلادي.

وابتدأ الحفل بأياتٍ من كتاب الله الكريم، ثم كلمة عن اليوم العالمي للغة العربية وأهمية اللغة العربية في المجتمع، وتم تقديم عرض مرئي يبين اهمية لغة الضاد، واختتم الحفل بتكريم المشاركين بحفل اليوم العالمي للغة العربية.

ومن ثم قدم قائد المدرسة شكره لمعلمو اللغة العربية بالمدرسة، لما قدموه من جهود وانجازاتٍ بارزة في تبيين أهمية لغة الضاد.

