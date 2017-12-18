بالفيديو.. شاب يتعرض لمقلب مرعب على جسر زجاجي
تعرض شاب صيني لمقلب مرعب ، أثناء مروره على الجسر الزجاجي المتواجد على ارتفاع 3,871 قدم فوق سطح البحر .
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو للشاب الصيني وهو يرتعب وفقد السيطرة على نفسه ما أن شاهد الجسر الزجاجي وهو يتعرض لشروخ وهمية تحت قدميه.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يوم واحد
اخترش ,,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6503 ] نشر منذ يوم واحد
ههههه ماينلام انا اخاف من الاماكن المرتفعه😁😊
رااايق[ عدد التعليقات: 3166 ] نشر منذ يوم واحد
جاته أم الركب !!** ههههههههههههه
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أتوقع أن هذا الجسر الزجاجي هو اللي في نهايتة يوجد مطعم !!
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد
ههههههههههههههههههههههههههههههه جته ام الركب
بنت النور[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ 23 ساعة
ههههههههههههههههههه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ 17 ساعة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
نفسي أسوي فيكم مقلب كلكم
بيوم من الأيام😉😉😉