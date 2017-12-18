بالفيديو.. شاب يتعرض لمقلب مرعب على جسر زجاجي

بكين(صدى):

تعرض شاب صيني لمقلب مرعب ، أثناء مروره على الجسر الزجاجي المتواجد على ارتفاع 3,871 قدم فوق سطح البحر .

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو للشاب الصيني وهو يرتعب وفقد السيطرة على نفسه ما أن شاهد الجسر الزجاجي وهو يتعرض لشروخ وهمية تحت قدميه.