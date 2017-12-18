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بالفيديو.. شاب يتعرض لمقلب مرعب على جسر زجاجي

بالفيديو.. شاب يتعرض لمقلب مرعب على جسر زجاجي
بكين(صدى):

تعرض شاب صيني لمقلب مرعب ، أثناء مروره على الجسر الزجاجي المتواجد على ارتفاع 3,871 قدم فوق سطح البحر .

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو للشاب الصيني وهو يرتعب وفقد السيطرة على نفسه ما أن شاهد الجسر الزجاجي وهو يتعرض لشروخ وهمية تحت قدميه.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يوم واحد

اخترش ,,,

[ عدد التعليقات: 6503 ] نشر منذ يوم واحد

ههههه ماينلام انا اخاف من الاماكن المرتفعه😁😊

[ عدد التعليقات: 3166 ] نشر منذ يوم واحد

جاته أم الركب !!** ههههههههههههه
*
أتوقع أن هذا الجسر الزجاجي هو اللي في نهايتة يوجد مطعم !!

[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد

ههههههههههههههههههههههههههههههه جته ام الركب

[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ 23 ساعة

ههههههههههههههههههه

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