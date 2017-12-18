شرطة جازان تطيح بوافدين بتهمة السرقة
أطاح مركز شرطة محافظة بيش وافدين هاجموا منزلين بإحدى قرى المحافظة في جازان، أثناء غياب أهلهما، وسرقا مكيفات وكيابل.
وورد بلاغ لمركز الشرطة من أحد المواطنين يفيد بسرقة منزله من المكيفات، بعدما خرج برفقة أسرته.
وتحرت الفرق الأمنية وجمعت المعلومات، وألقوا القبض على وافدين، ومن ثم اعترفا بارتكاب الجريمة.
hasan[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ يوم واحد
صدق او لاتصدق حكم السرقة ف امريكا واوروبا 25سنة حبس ف زنزانة،، وعندنا ستة شهور حبس ف فندق سبعة نجوم ،،، اصبح الحبس عندنا مايفيد واللصوص ماعاد تخاف سلب ونهب ف وضح النهار ،، الحل تطبيق شرع الله والسارق والسارقة فاقطوا ايديهما …..