شرطة جازان تطيح بوافدين بتهمة السرقة

تركي السالم(صدى):

أطاح مركز شرطة محافظة بيش وافدين هاجموا منزلين بإحدى قرى المحافظة في جازان، أثناء غياب أهلهما، وسرقا مكيفات وكيابل.

وورد بلاغ لمركز الشرطة من أحد المواطنين يفيد بسرقة منزله من المكيفات، بعدما خرج برفقة أسرته.

وتحرت الفرق الأمنية وجمعت المعلومات، وألقوا القبض على وافدين، ومن ثم اعترفا بارتكاب الجريمة.