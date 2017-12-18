الملحق الثقافي بالقاهرة يهنئ خادم الحرمين بالذكرى الثالثة للبيعة

نايف السالم(صدى):

رفع الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ، الدكتور/ خالد بن عبد الله النامي – باسمه واسم جميع منسوبي الملحقية الثقافية والطلبة السعوديين الدارسين في جمهورية مصر العربية – أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك/ سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير /محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظهم الله – بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، ولكافة مواطني المملكة العربية السعودية بمرور هذه الذكرى الغالية مشيداً ومثنياً على الطفرة الكبيرة التي تعيشها المملكة العربية السعودية في ظل قيادته الرشيدة التي أكّدتها المشاريع المستقبلية الواعدة وتضمنتها رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي حددت الملامح الرئيسية لمستقبل المملكة العربية السعودية خلال السنوات القادمة بما يحقق أهداف وضعها في مصاف أكبر الدول وعلى جميع المستويات التعلمية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وبما يضمن تحقيق الرفاه والأمن والاستقرار للمواطن السعودي.

ونوّه الدكتور النامي بجهود الملك المفدى ـ أيده الله ـ في دعم مسيرة التعليم النابع من إيمانه بأن أبناء المملكة هم الثروة الحقيقية للوطن، مبرزاً في هذا الصدد أمره ـ حفظه الله ـ بدمج وزارتيّ التربية والتعليم العالي في وزارة واحدة باسم وزارة التعليم , وذلك انطلاقاً من عنايته بتطوير التعليم من خلال التكامل بين مؤسسات التعليم في شقيّه العام والعالي.

وأبان :” إن ذكرى البيعة فرصة لتذكر الانجازات الكبيرة الداخلية والخارجية التي تحققت لتكون شاهد عيان على حكمته وحنكته وقدرته على التعامل مع القضايا الداخلية والخارجية وحقق لهذه البلاد وشعبها الحماية – بعد رعاية الله سبحانه وتعالى “.

وقال إن هذه المناسبة تحل علينا والمملكة تزخر بالإنجازات، مضيفاً بأن شعب المملكة وهو يحتفل بهذه البيعة التاريخية لمليكة وقائد نهضته حامل لواء التقدم للبلاد يحق له أن يفخر، وأن يعتز بقيادته الرشيدة.

وسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا من كل مكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ لنا قادتها وولاة أمرها ورجالها المخلصين.