بالصور.. ضبط مخالفين لنظامي العمل والإقامة بالجوف

سهو الهشال(صدى):

نفذت شرطة منطقة الجوف متمثلة بشرطة محافظة القريات (قوة المهمات والواجبات الخاصة شعبة دوريات الأمن، مكتب العمل بلدية المحافظة، فرع وزارة التجارة) حملة تفتيش صباح يوم الإثنين الموافق ٣٠/ ٣ / ١٤٣٩هـ بعدة مواقع لتجمع الوافدين بمشاريع بسوق اللحم والخضار.

أسفرت الحملة عن ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي العمل والإقامة وكذلك مخالفات للبلدية والتجارة وتمت إحالتهم لجهات الاختصاص.

يأتي ذلك استمرارًا لحملات التفتيش ضمن الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ” وطن بلا مخالف ” .

