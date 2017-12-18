النصر يستغنى عن ” سعد لكرو ” في الانتقالات الشتوية المقبلة

نواف السالم(صدى):

تقوم إدارة نادي النصر ببعض من التغييرات داخل صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وقدم المدير الفني للفريق، جوستافو كوينتيروس، تقريرا يشمل عدة مطالب.

وتتمثل المطالب في الاستغناء عن المغربي سعد لكرو، وفي المقابل يتم التعاقد مع رأس حربة أجنبي وظهير أيسر سعودي، بدلا من لكرو.

ويرجع كوينتيروس أسباب الاستغناء عن لكرو، أنه لم يقدم المستوى المأمول منه، فضلا عن تراجع مستواه خلال الثلاث المباريات الماضية بشكل ملحوظ.

ومن ناحية أخرى، يبحث الفريق عن مهاجم أجنبي بديلا لليبيري وليام جيبور، الذي يرحل النصر في الشتاء المقبل.