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مكافحة المخدرات تحذر من تعاطي الكبتاجون

مكافحة المخدرات تحذر من تعاطي الكبتاجون
عادل الحربي(صدى):

حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المواطنين من خطورة تعاطي ” الكبتاجون ” الذي يروج له كمنتج يمنح الشعور بالسعادة، لما له من أثار سلبية مدمرة.

ونشرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تحذير من تعاطي الكبتاجون لما له من آثار مدمرة على الفرد والمجتمع. وقالت إن أصدقاء السوء ومروجي المخدرات ينشطون خلال فترة الاختبارات لترويج حبوب الكبتاجون عن طريق رسمهم صورا إيجابية عنها بانه يساعد في تحصيل الدراسة والاستيعاب.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يوم واحد

الله يكفينا الشر ,,

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