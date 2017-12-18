في اليوم الوطني لقطر.. رسائل العرب تقصف جبهة ” تميم ” وتفضح فساده

طلال الضوي(صدى):

عصفت بقطر رسائل الهجوم اللاذعة، تزامنًا مع احتفالاتها بيومها الوطني؛ والتي حملت عبارات التنديد بانتهاكات الأسرة الحاكمة، ونهبها لأموال الشعب، وتدمير قطر على حساب خدمة أجندتهم الممولة للإرهاب حول العالم.

ودشن النشطاء هاشتاق ” فساد آل ثاني ” ، في الوقت الذي يحتفل فيه الأمير القطري باليوم الوطني؛ للتأكيد على الفساد الذي انتشر على أيدي الأسرة الحاكمة.

وقال ” الوهيبي ” أحد المغردين عبر الهاشتاق: ” الجميع يعلم حقيقة دفع الرشاوي التي قام بها تميم وتنظيم الحمدين من اجل تحقيق مكاسبهم في شراء الأصوات ” .

وأشار ” مصلح ” إلى أن تنظيم الحمدين تسبب في دمار قطر قائلًا: ” تنظيم الحمدين دمر قطر بدعمه للإرهاب والإعلام المعادي الذي يسعى رواء الفتن ” .

وتابع طارق أحمد: ” أنا اول مرة اشوف حكومة او اسرة حاكمه كلها ارهاب ودعم ارهابيين حسبي الله عليهم ” .

وفي السياق ذاته أشار ” بكر ” إلى تدخلات قطر السافرة في شؤون العرب مغردًا: ” تميم وأبوه يسخدم طرق مريبة في التدخلات في شؤون دول أخرى من أجل نشر الفتن وزعزعت الأوضاع الخلجية ” .

وعن نهب أموال الشعب القطري، قال أحمد الطفيل: ” المال العام القطري راح لأسرة آل ثاني و مرتزقة الاعلام في قطر للتحسين صورة آل ثاني ” .

ويُذكر أن مقاطعة الدول العربية لقطر تدخل شهرها السابع، مع استمرار الدوحة وأميرها في رفع راية العِناد، والإصرار على الابتعاد عن حضن الوطن العربي على حساب الارتماء في أحضان الدول المعادية للأشقاء العرب وعلى رأسهم إيران.