بالصور.. خادم الحرمين يُكرّم الفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز للكتاب 

نايف السالم(صدى):

كرّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز للكتاب في دورتها الثالثة لعام 1437 / 2016م، وبجائزة ومنحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية في دورتها السابعة لعامي 1438 / 2017م.

جاء ذلك خلال استقباله – رعاه الله – في مكتبه بقصر اليمامة اليوم، معالي المستشار في الديوان الملكي الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري، والفائزين والفائزات بالجائزتين في دورتيهما الحاليتين.

وقد هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الفائزين والفائزات، داعياً ـ حفظه الله ـ إياهم إلى بذل المزيد من الجهود العلمية لاستظهار القيم الإنسانية والحضارية للتاريخ الوطني وتاريخ الجزيرة العربية.

بعد ذلك تفضّل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – بتسليم شهادات تقديرية للفائزين المتميزين بجائزة ومنحة خادم الحرمين الشريفين لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية في دورتها الحالية، وهم الدكتور محمد بن فارس الجميل، والدكتور سعد بن عبدالعزيز الراشد، والدكتور جرالد يكس سميث.

وقد فاز بجائزة الملك عبدالعزيز للكتاب كل من : الدكتورة إيمان بن إبراهيم كيفي، والدكتور عبدالرحمن بن حسن المحسني، والدكتور أحمد بن محمد العبودي، والدكتور عبدالرحمن بن أحمد هيجان، والدكتور عبدالله بن سراج عمر، والدكتور بندر رشيد الخيون، والدكتور عبدالله بن محمد الشارخ، والدكتور جف نكولاس بايلي.

كما فاز بجائزة ومنحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدراسات وبحوث وتاريخ الجزيرة العربية، كل من : الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الخرعان، والدكتور طلال بن خالد الطريفي، والدكتور أحمد عيدروس العيدروس، والدكتورة منال بنت عواد المريطب، والدكتور نايف بن علي الشراري، وابراهيم بن حسن بن مشبي، وابتسام بنت حسن الزهراني. ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

حضر الاستقبال وتكريم الفائزين، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.