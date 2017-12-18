الملحق الثقافي ببريطانيا يقرر وقف التعامل مع معاهد اللغة الإنجليزية

علي القحطاني(صدى):

أصدر الملحق الثقافي السعودي في بريطانيا الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي، قرارا بوقف التعامل مع عدد من معاهد اللغة الإنجليزية ومزودي الخدمات التعليمية للسنوات التحضيرية.

وشمل القرار توجيه الطلبة المبتعثين والمرافقين الدارسين بها، بالانتقال إلى معاهد ومؤسسات تعليمية أفضل وتقديم التسهيلات اللازمة كافة بهذا الخصوص.

ويأتي القرار إلى حين إعادة تقييم تلك المعاهد والمؤسسات التعليمية؛ للنظر في إعادتها الى قائمة الملحقية الموصى بها للمعاهد ومزودي الخدمات التعليمية للسنوات التحضيرية في الجامعات البريطانية بعد التأكد من استكمال متطلبات مؤشرات جودة الأداء اللازمة.