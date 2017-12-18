بالفيديو.. مواطن يحاول ذبح طفله الرضيع في فناء مدرسة بضباء

محمود البلوي(صدى):

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مواطن يحاول ذبح طفله الرضيع في فناء مدرسة بمركز مويلح بمحافظة ضباء التابعة لمنطقة تبوك.

وأبان المقطع المتداول اليوم الاثنين، والد الطفل وهو يحمل في يده ” سكين ” ويصيح في فناء المدرسة وحوله عدداً من المسؤولين يتحدثون معه، لمحاولة ثنيه عن فعله.

ولم يوضح المقطع أي تفاصيل حول ملابسات الواقعة وأسبابها، إلا أنه ظهر يناشد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان إنهاء معاناته التي لم يتضح في المقطع نوعها بالتحديد.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم شرطة منطقة تبوك أنه في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، اليوم الإثنين، تلقت شرطة محافظة ضباء بلاغا من مدير مدرسة المويلح الابتدائية عن حضور شخص للمدرسة، ويحمل بيده طفلا ويهدد بقتله بسلاح أبيض (سكين )، ويتكلم بعبارات غير مترابطه، وتمت السيطرة عليه من قبل العاملين بالمدرسة، وتخليص الطفل منه.

وأضاف أنه جرى الانتقال لموقع الحادث، وتم ضبط الشخص والسلاح المستخدم، وتسليم الطفل لوالدته، واستكمال اجراءات الضبط، وبسماع أقوال ذويه أفادو أن ابنهم بدأت تظهر عليه آثار اعتلالات نفسية وعدم ترابط في الحديث منذ حوالي ستة أشهر ، تم إيقافه وإحالته لفرع النيابة العامة بالمنطقة لاكمال الإجراءات النظامية بحقه.

