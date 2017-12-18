بالفيديو.. مواطن يحاول ذبح طفله الرضيع في فناء مدرسة بضباء
أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مواطن يحاول ذبح طفله الرضيع في فناء مدرسة بمركز مويلح بمحافظة ضباء التابعة لمنطقة تبوك.
وأبان المقطع المتداول اليوم الاثنين، والد الطفل وهو يحمل في يده ” سكين ” ويصيح في فناء المدرسة وحوله عدداً من المسؤولين يتحدثون معه، لمحاولة ثنيه عن فعله.
ولم يوضح المقطع أي تفاصيل حول ملابسات الواقعة وأسبابها، إلا أنه ظهر يناشد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان إنهاء معاناته التي لم يتضح في المقطع نوعها بالتحديد.
من جانبه، أوضح المتحدث باسم شرطة منطقة تبوك أنه في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، اليوم الإثنين، تلقت شرطة محافظة ضباء بلاغا من مدير مدرسة المويلح الابتدائية عن حضور شخص للمدرسة، ويحمل بيده طفلا ويهدد بقتله بسلاح أبيض (سكين )، ويتكلم بعبارات غير مترابطه، وتمت السيطرة عليه من قبل العاملين بالمدرسة، وتخليص الطفل منه.
وأضاف أنه جرى الانتقال لموقع الحادث، وتم ضبط الشخص والسلاح المستخدم، وتسليم الطفل لوالدته، واستكمال اجراءات الضبط، وبسماع أقوال ذويه أفادو أن ابنهم بدأت تظهر عليه آثار اعتلالات نفسية وعدم ترابط في الحديث منذ حوالي ستة أشهر ، تم إيقافه وإحالته لفرع النيابة العامة بالمنطقة لاكمال الإجراءات النظامية بحقه.
محمد[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ يوم واحد
اعوذبالله
كان زمان[ عدد التعليقات: 2153 ] نشر منذ يوم واحد
ما وافق الا يوم رمى العقال والشماغ ..
اللهم لك الحمد ..
هالنوعية تولد ثقافة خطيرة للمجتمع ….
🔥فتامين ((و ))🔥[ عدد التعليقات: 2313 ] نشر منذ يوم واحد
العملية يبدو لي مخطط لها من قبل
إلا لماذا ماقتل هذا الطفل المسكين مباشرة
عندك مشكلة مت لوحدك الله لايردك
الأطفال مالهم ذنب
بعدين طريقة جديدة صارت كأنها حلا
عنده مشكلة ينزل فيديو
ماهذا ؟😡😡😡
معلمة[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ يوم واحد
الله لايبلانا
alfahd42[ عدد التعليقات: 13195 ] نشر منذ يوم واحد
الله يشفي عقله
استغفرالله[ عدد التعليقات: 298 ] نشر منذ يوم واحد
يمكن داقه الفقر مهلتكه الديون تحصله بدون بيت وبدون وظيفه والقهر والفقر كلهن تعوذ منهن الرسول صلى الله عليه وسلم الحين الإسكان والصندوق العقاري الي راتبه ضعيف يرفضون يعطونه فماباك بالى ماله وظيفه
الي عندهم. رواتب زينه هذول معليهم خطر يشترون ويستأجرون
بس المشكله الضعيف الى الأعنده راتب او راتبا مثل قلته
Sh[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ يوم واحد
مع الايجارات وزيادة الضرائب وجشع التجار اصحاب الكروش سيزداد الضغط على الناس نرجو زيادة مستشفيات الأمراض العقلية والاهتمام بها لان هذا وقتها اكثر من ذي قبل سوف تكثر الجرائم والانتحار والقتل
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يوم واحد
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22410 ] نشر منذ يوم واحد
الله المستعان ناس تدور الاطفال وناس تهلك الاطفال
hasan[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ يوم واحد
لاتكثر من الشكوي فياتيك الهم ،،ولاكن أكثر من ( الحمدالله ) تأتيك السعادة ..حكومتنا الحمدالله أفضل حكومة علي وجهة الأرض سباقة لفعل الخير بين المواطنين ماتقصر …اعمل مشروع صغير حتي لو بقالة صغيرة مساحتها متر في متر واقعد فيها مش عيب وخلال شهر فقط تصبح من الاغنياء جيبك مليان من الخمسمئات وتشبع الحمدالله في بلادنا كلها خير ،،
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11681 ] نشر منذ يوم واحد
ياريي عفوك وش ذنب الطفل ووين امه عنه
برق[ عدد التعليقات: 11268 ] نشر منذ يوم واحد
الحمد لله رب العالمين ،
اكيد فقد عقله بسبب امر ما ، ومن فقد عقله فإن القلم مرفوع عنه ولا
يحاسبه الله
ولكن أين ام الطفل ؟ لماذا لم تمنعه من البدايه ؟ وايضاً نقتبس لها العذر
بسبب هواجه هذا المسكين
الله يلطف بحاله ويعيده لرشده
N78[ عدد التعليقات: 243 ] نشر منذ يوم واحد
يا كونان انت وهو
الرجال يبي الزوبعه هذي عشان ينظر في وضعه ويبي الاعلام عشان ينظر بوضعه بقوه
الرجل مبين انه يشكي من شي وكان يطالب الملك وولي عهده
ومبين ان الرجال مقهور
معاذ الله من قهر الرجال
رااايق[ عدد التعليقات: 3166 ] نشر منذ يوم واحد
لا حول ولا قوة إلا بالله **
ام عبودي[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ يوم واحد
ليتهم أطلقوا النار ع يده عشان ما يرفعها ع طفل
وش ذنب هالطفل البريء مهما كانت ظروفه الماديه ماتوصل لهدرجه .. فيه دول فقيره مايلاقون الاكل وماشفناهم ذبحوا عيالهم .. وبعدين ليش رايح بالطفل المدرسه عشان بذبحه ؟؟
الحمدلله الذي عافنا مما ابتلاه به
ضب عطشان[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ يوم واحد
ماهو عذر انه فقير وعليه ديون ولا اللي يكون يزهق نفس مالها ذنب ولا بعدين ولده الله المستعان. يقول الله تعالى ..ولنبلونكم بشي من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين..هذا جهل وضعف ايمان وهياط
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 141 ] نشر منذ يوم واحد
هذا ضعيف إيمان احد يناشد غير ملك الملوك رب العرش العظيم مهما كان السبب لا تناشد غير رب العالمين سبحانه وتعالى
محمد الدوسري[ عدد التعليقات: 348 ] نشر منذ يوم واحد
ياما بنشوف مثل هالحالات بين بعض المواطنين المعدمين بعد الزيادات والضرائب المرتقبة لأن البعض منهم عايش على الكفاف يوم بيوم والله المستعان
بنت النور[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ يوم واحد
جاني الفديو الصبح ضاق صدري حيييل وحتى لو عنده هموم وين الإيمان بالله والتوكل ع الله وش ذنب الطفل اللي لاحول له ولاقوه يكون تحت واحد ماينفع يكون اب يعني تصير شي لي اروح لعيالي وناس ماهم لقييين ريحه طفل الله المستعان هذا هو اعوذ من قهر الرجال
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2073 ] نشر منذ يوم واحد
اللي مريض نفسي يروح يرمي نفسه وينتحر مو يقتل عياله ويتمرجل على الضعوف .. الله ياخذه المنحط
رعد ***[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ يوم واحد
مهما كانت مشكلته ليس له عذرفالطفل ماذنيه تهديد الطفل بالقتل هذه جريمة لوحدها ولوشك بالطفل(( يريد ان يداوى مصيبة بمصيبتٌٌ اكبر واعظم )) والله يالبنة العلف انها خسارة فيه
القرشي[ عدد التعليقات: 2070 ] نشر منذ يوم واحد
بعض اصحاب التعليقات بصراحة نظروا للموضوع من زاوية ضيقة جدآ واصدروا حكم قطعي على الرجل !!!
الموقف يزلزل النفوس نعم : الموقف يفطر الأفئدة نعم : الموقف رهيب وعنيف نعم .
ولكن ماهي الأسباب القهرية التي دفعت هذا الأب دفعآ للقيام بمثل هذا التصرف العنيف ؟
من وجهة نظري …
لو كل مسؤول قام بواجبه من حيث تلمس إحتياجات المواطنين وسماع شكواهم لما رأينا مثل هذه
الفديوهات التي أنتشرت بكثرة في الأونة الأخيرة .
حتى أن خادم الحرمين حفظه الله اصدر أوامره لجميع المسؤولين بالنزول من على مكاتبهم لتلمس
حاجات الناس وتذليل جميع العقبات التي قد تواجههم والإستماع لهم ولكن لا يزال أكثر المسؤولين
لا يريدون أن تتعفر احذيتهم اعزكم الله من غبار المكاتب والدوائر التابعة لوزارتهم لذا أٌجبر المواطن
بأن يقوم بمثل هذه الأفعال وهو في الحقيقة لا يريد بالفعل تنفيذها وإنما للفت الإنتباه له من اجل سماع
شكواه وشرح معاناته فقط .
لذا اتمنى التريث قليلآ قبل إصدار حكمكم القاطع على مثل هكذا مواقف فلعل لهيب الظلم والقهر والجور
هما الدافع والمحرك الرئيسي لها .
وإذا أردتم أن تلوموا احدآ فلوموا من قهر وظلم وتجبر قبل لوم المقهور المظلوم المغلوب على امره .
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5829 ] نشر منذ يوم واحد
قال الرسول صل الله عليه وسلم
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ،
((( وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَقَهْرِ الرِّجَالِ،)))!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ يوم واحد
ضااااااقت الوسيعة ياالربع
وصار البعض يفكر باالهجرة
الناس معندها صبر🤔
alfahd42[ عدد التعليقات: 13195 ] نشر منذ يوم واحد
هل يحتاج كل محتاج لان يفعل مثله لكي يصل صوته هذه مصيبه
المفروض يتحاسب كل مسئول يقصر في مدينته او قريته عن تقصيره
ولاة امرنا جزاهم الله خير ابوابهم مفتوحه لكل مسئول ويقدر يوصل حاجت المحتاج
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ يوم واحد
حتى ان كان مريض نفسي…
من الي مرضه وجابله الضغط..
..
مرمر زماني[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ يوم واحد
الي يناقشون العنف و يتهمون الناس بالامراض النفسية ويتهمون المسلمين بضعف الوازع الديني سؤالي :
هل سمعتم بتاجر عمل زي هالرجال ؟
هل سمعتم بوزير عمل زي هالرجال ؟
الجواب :
بختصار لان حالته المادية ممتازة والمادة في هذا الزمن بختصار هي الحياة
فضعف الحالة المادية تؤدي للفقر والتفكك الاسري والمخدرات ولتجارة الجنس وانتشار الإيدز والامراض
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22410 ] نشر منذ يوم واحد
الله يعلم ولا نعلم
صداوي[ عدد التعليقات: 1424 ] نشر منذ يوم واحد
احسنت يالقرشى اختصرت الموضوع 👍
همس~[ عدد التعليقات: 944 ] نشر منذ يوم واحد
جعل يده للكسر ؛
مافي اي مبرر يعطيه حق باللي سواه ،
هذا مجرم حقير.. المريض مايخطط كل هالتخطيط 😤
ولووو كان مصمم يوصل صوته بهالاسلوب الحقير كان حط السكين ع رقبته هو ,
بس مَ يقدر لانه مايعرف يتمرجل الا ع طفل لاحول له ولاقوه ,
– بكره هالطفل لما يكبر وش راح تكون نظرته لهالاب الواطي ??
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1397 ] نشر منذ يوم واحد
المخدرة لعنها الله ولعن من يزيدها الى بلادنا
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1397 ] نشر منذ يوم واحد
المخدرة لعنها الله ولعن من يزيدها الى بلادنا
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1397 ] نشر منذ يوم واحد
المخدرات………..من يوردها …
……..
abu ammar[ عدد التعليقات: 14790 ] نشر منذ يوم واحد
بداية الله يهديكم جميعا ويكفيكم جميع الشرور
مثل هذه الحالات لا يجب اتاهم او سب اصحابها لاننا لا نعرف الحقيقه
الرجل عنده مشكله وكأنه يقول بياخذون ولدي ويطالب يحقق معه
تشعر انه مقهور من شي ما لا نعلمه
لا حول ولا قوة الا بالله
مـــــــطر الاســـــــود[ عدد التعليقات: 2252 ] نشر منذ يوم واحد
ايا كانت مشكلتك فلا عذر لك , ان دل فعلك على شيىء فيدل على انك انسان تفتقر لابسط معاني الانسانية بالاضافة الى قلة عقلك وأنك انسان غير متزن , من لديه مشكله فهناك العديد من الوسائل يستطيع ان يلجأ اليها وليس من بينها تعريض حياة طفل رضيع للخطر وهذا وحده كافي للبحث في صحيفة سوابقك فمن لديه الجرئة على مثل هذا العمل الفضيع فهو على غير ذلك اجرأ
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5829 ] نشر منذ 24 ساعة
كل شي في هالبلد صار ضد الشعب بعض الشعب فكر يهاجر والبعض الاخر فكر مليون مره انه ينتحر حتى يكون ذنبه برقبتهم الشعب يمشي فالشارع يكلم نفسه وينتف شعر راسه
دور على اسمي[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 19 ساعة
كيف أخاف الفقر وأنا عبد الغني؟
متابع[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 13 ساعة
بارك الله في هذولا المدرسين وكتب اجرهم
الصراحة كان الفضل لهم بعد فضل الله ومنته في التصرف الحكيم
👸[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 13 ساعة
لاحول ولاقوة إلا بالله العظيم.
jamalco[ عدد التعليقات: 5596 ] نشر منذ 13 ساعة
الظلم ظلمات يوم القيامه
العدناني[ عدد التعليقات: 1862 ] نشر منذ 11 ساعة
أحيانا يوصل الضيم والقهر بالواحد للتهور
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2211 ] نشر منذ 11 ساعة
يقول الله يوم القيامة ادنوا مني احبائي فتقول الملائكة من احباؤك؟؟؟؟ فيقول فقراء المسلمين فيدنون منه فيقول أما اني لم أزو الدنيا عنكم لهوان كان بكم علي ولكن اردت بذلك ان اضعف لكم كرامتي اليوم فتمنوا علي ماشئتم اليوم فيؤمر بهم الي الجنة قبل الاغنياء بأربعين خريفا
روي ان اخوين في الله احدهم غني والاخر فقير ودخل الفقير الجنة وانتظر صاحبه فطال به الانتظار حتي دخل صاحبه الغني فاستقبله وقال شغلنا عليك ما أخرك؟؟؟؟ قال ياخي والله لقد وقفت موقفا سال مني فيه عرق لو وردت اليه مائة من الابل أكلة خمط لصدرت عنه رواء الخمط هو نبات اذا اكله البعير شعر بعطش شديد واذا شرب لا يرتو ماذا تركت وكيف اكتسبت وفيما انفقت فكلما كثر مال العبد كلما طال موقفه للسؤال
انطقوا ياملائكتي الي عبدي فصبوا عليه البلاء صبا فيصبون عليه البلاء فيحمد الله فيرجعون فيقولون ياربنا صببنا عليه البلاء كما امرتنا فيقول ارجعوا فاني احب احب ان اسمع صوته