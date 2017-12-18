تكليفات إدارية جديدة بمنطقة جازان

تركي السالم(صدى):

قام أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم، بتكليفات قيادية ومحافظين في ديوان ومحافظات الإمارة.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان ياسين بن أحمد القاسم : ” إنه تم تكليف كل من: الموظف تركي بن عبدالعزيز القصيبي للقيام بالعمل مشرفاً عاماً على مكتب أمير المنطقة، والموظف علي بن موسى زعلة للقيام بعمل “المتحدث الرسمي للإمارة ورئيس لجنة تراحم “.

كما كلف الموظف تريحيب بن عماش آل حفيظ للقيام بالعمل مدير عام مكتب أمير المنطقة، والموظف حسين بن ضيف الله الدعجاني للقيام بالعمل محافظاً للعيدابي، والموظف حسن بن حسين الحازمي للقيام بعمل محافظ فرسان، والموظف منصور بن زيد الداوود للقيام بعمل محافظ صبيا، والموظف حسين بن علي حوباني للقيام بعمل مدير شؤون السجناء والموقوفين والمشرف على الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، والموظف حسن بن عبدالله بهلول للقيام بالعمل بوكالة التنمية.

وأكد ” القاسم ” أن التكليفات تأتي في إطار حرص أمير المنطقة ونائبه وسعيهما الدائم للاستفادة من الكوادر المؤهلة وتحسين الأداء وتطوير إجراءات العمل لخدمة الوطن والمواطن.