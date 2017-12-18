شروط استعادة الهلال لصدارة الدوري

ماجد محمد(صدى):

يستطيع نادي الهلال، استعادة صدارة الدوري مرة ثانية من النادي الأهلي، إذا تمكن من الفوز بالمبارتين المؤجلتين له أمام كل من الفيصلي والاتفاق، حيث سيصل رصيده إلى 33 نقطة.

كما سيتحوذ الزعيم على الصدارة، كذلك إذا تعثَر الأهلي في مباراتين مع الفوز في لقاءيه المؤجلين.

وكان الهلال تُوِّج بلقب دوري المحترفين في الموسم الماضي، بجانب فوزه ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب النادي الأهلي.