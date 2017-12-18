شروط استعادة الهلال لصدارة الدوري
يستطيع نادي الهلال، استعادة صدارة الدوري مرة ثانية من النادي الأهلي، إذا تمكن من الفوز بالمبارتين المؤجلتين له أمام كل من الفيصلي والاتفاق، حيث سيصل رصيده إلى 33 نقطة.
كما سيتحوذ الزعيم على الصدارة، كذلك إذا تعثَر الأهلي في مباراتين مع الفوز في لقاءيه المؤجلين.
وكان الهلال تُوِّج بلقب دوري المحترفين في الموسم الماضي، بجانب فوزه ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب النادي الأهلي.
alfahd42[ عدد التعليقات: 13195 ] نشر منذ يوم واحد
اذا فاز الهلال بالدوري فهو يستاهل فعل كل شي من اجل العالميه فاصبح اقوى الفرق داخليا بينما غيره يسبحون في احلام الماضي وسيتحقق حلمه بالعالميه سواء قريب ولا بعيد ووقتها بيكون في عالم اخر من البطولات والفرق الاخرى في عالم
عبدالله[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ يوم واحد
اذا الهلال ما حقق العالميه عادي وصي ولدك من بعدك يتابع موضوع تحقيق الهلال للعالميه ( العالميه صعبة قويه)
خلك على المحلي انت شاطر فيها وعلى فكرة حتى المحليه صارت مثل دورة ( كاس الخليج) تقدر نشارك بالرديف واعتقد أن العالمي ما تهمة المحليه وممكن يشارك في السنة القادمة ( بالفريق الالومبي) ( العالمية صعبة قويه)
طارق[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ يوم واحد
يستطيع شرط وقفت الحكم معه غير كذا مااتوقع ياصحيفة صدى الفريق منهار نفسيه
وأكبر دليل مبارتين الماضيه تثبت كلامي
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2754 ] نشر منذ يوم واحد
فريق مكروه ولن تجد له متعاطف مهما حقق من بطولات
ازيرق الرياض