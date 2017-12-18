بحلول عام 2020.. الصين تقضي على تلوث البيئة بالعقوبات

بكين(صدى):

تعتزم السلطات الصينية تطبيق نظام شامل على مستوى البلاد؛ للتعويض عن الأضرارالتي تلحق بالبيئة من قبل الجهات المسئولة عن هذا الضرر، وذلك بحلول عام 2020.

وأكدت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” أن الشلطات بدأت في تطبيق الخطة بالفعل في 7 أقاليم، موضحه أنه سيتعين على الأفراد أو الشركات التي تلحق أضرارًا بالبيئة، المساعدة في علاج هذه الأضرار أو دفع تعويضات إذا كان لا يمكن إصلاحها.

وأشارت إلى أن الهقوبات تهدف إلى تشديد الرقابة على تلوث التربة والمياه والهواء وتحميل الشركات تكاليف تطهير هذا التلوث واستعادة التوازن البيئي بعد عدة حوادث كبيرة، وذلك بعد وقوع سلسلة من حوادث تسرب مواد كيماوية سامة إلى الأنهار مما تسبب في نفوق الأسماك في السنوات الأخيرة.