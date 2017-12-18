بالفيديو.. أخطر لعبة ملاهي في العالم
نشر رواد ومستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو مروعا للعبة ملاهٍ وصفها البعض بأنها الأخطر، ورفضوا محاولة تجربتها.
وأظهرت اللقطات لعبة عبارة عن ثلاثة مربعات، ويوجد في المربع الصغير صفان مخصصان لجلوس الركاب، ويمكن رؤية المربعات ترتفع في الهواء، ويبدأ المربع الصغير في الدوران رأسا على عقب قبل أن يتبعه المربعان الآخران، ويسبب ارتباك الركاب.
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ يوم واحد
نفسي احط فيها مديري , ينخض فيها لين تتعدل بلوف مخه ,,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد
لو يعطوني ايش ما لعبتها
alfahd42[ عدد التعليقات: 13195 ] نشر منذ يوم واحد
ههههه ليه وش مسوي فيك مديرك يا عسل
معلمة[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ يوم واحد
واااااوو تهبببل 😍 ماشاء الله
وربعنا حاطين ملاهي الحكير وستار سيتي
لما كنت ألعب فيها أحس بطيح على سفرة الناس اللي تتقهوا ☺😂
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يوم واحد
حلوه ,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6503 ] نشر منذ يوم واحد
ماحب الآلعاب😁😂😊شكلها تدوخ☝😁
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15712 ] نشر منذ يوم واحد
روعه بس تدوخ 😍😍😍
برق[ عدد التعليقات: 11268 ] نشر منذ يوم واحد
انا شفتها وقمت اطرّش 🤕
بنت النور[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ 23 ساعة
هههههههههه وه عني مالعبت والله
درة البسامي[ عدد التعليقات: 902 ] نشر منذ 23 ساعة
سبحان الله …
عندي ناس هذا النوع من الألعاب ..
هوايتهم المفضلة…
يبحثون عنها في أصقاع الدنيا…
اليمــــــــــــامــــــــــه🕊[ عدد التعليقات: 11681 ] نشر منذ 21 ساعة
حلوه الملاهي 😊
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2073 ] نشر منذ 16 ساعة
😰 مستحييييل العب فيها .. وربي خطيره وتخوف 😂😱
abu ammar[ عدد التعليقات: 14790 ] نشر منذ 15 ساعة
هاي يسمونها لعبة الخضخضه