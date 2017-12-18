بالفيديو.. أخطر لعبة ملاهي في العالم

متابعات(صدى):

نشر رواد ومستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو مروعا للعبة ملاهٍ وصفها البعض بأنها الأخطر، ورفضوا محاولة تجربتها.

وأظهرت اللقطات لعبة عبارة عن ثلاثة مربعات، ويوجد في المربع الصغير صفان مخصصان لجلوس الركاب، ويمكن رؤية المربعات ترتفع في الهواء، ويبدأ المربع الصغير في الدوران رأسا على عقب قبل أن يتبعه المربعان الآخران، ويسبب ارتباك الركاب.