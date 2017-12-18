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بالفيديو.. أخطر لعبة ملاهي في العالم

بالفيديو.. أخطر لعبة ملاهي في العالم
متابعات(صدى):

نشر رواد ومستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو مروعا للعبة ملاهٍ وصفها البعض بأنها الأخطر، ورفضوا محاولة تجربتها.

وأظهرت اللقطات لعبة عبارة عن ثلاثة مربعات، ويوجد في المربع الصغير صفان مخصصان لجلوس الركاب، ويمكن رؤية المربعات ترتفع في الهواء، ويبدأ المربع الصغير في الدوران رأسا على عقب قبل أن يتبعه المربعان الآخران، ويسبب ارتباك الركاب.

I refuse.

I refuse😐😐😐

Posted by PearVideo on Saturday, December 16, 2017


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13 تعليق

[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ يوم واحد

نفسي احط فيها مديري , ينخض فيها لين تتعدل بلوف مخه ,,,

[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد

لو يعطوني ايش ما لعبتها

[ عدد التعليقات: 13195 ] نشر منذ يوم واحد

ههههه ليه وش مسوي فيك مديرك يا عسل

[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ يوم واحد

واااااوو تهبببل 😍 ماشاء الله
وربعنا حاطين ملاهي الحكير وستار سيتي
لما كنت ألعب فيها أحس بطيح على سفرة الناس اللي تتقهوا ☺😂

[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يوم واحد

حلوه ,,

[ عدد التعليقات: 6503 ] نشر منذ يوم واحد

ماحب الآلعاب😁😂😊شكلها تدوخ☝😁

[ عدد التعليقات: 11268 ] نشر منذ يوم واحد

انا شفتها وقمت اطرّش 🤕

[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ 23 ساعة

هههههههههه وه عني مالعبت والله

[ عدد التعليقات: 902 ] نشر منذ 23 ساعة

سبحان الله …
عندي ناس هذا النوع من الألعاب ..
هوايتهم المفضلة…
يبحثون عنها في أصقاع الدنيا…

[ عدد التعليقات: 2073 ] نشر منذ 16 ساعة

😰 مستحييييل العب فيها .. وربي خطيره وتخوف 😂😱

[ عدد التعليقات: 14790 ] نشر منذ 15 ساعة

هاي يسمونها لعبة الخضخضه

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