خادم الحرمين يستقبل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

عادل الحربي(صدى):

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مايكل بومبيو.

وتم خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان.