” السعودية للكهرباء ” و ” البر الخيرية ” بمغينية تفتتحان برنامج التفوق التدريبي

سعيد العجل(صدى):

بدعم ورعاية الشركة السعودية للكهرباء ضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية، افتتحت جمعية البر الخيرية في مركز مغينية ” برنامج التفوق التدريبي ” لطلاب المرحلة الثانوية والجامعية ” ، وذلك بحضور المهندس بدر الروقي نائب مدير مكتب كهرباء رابغ بمنطقة مكة المكرمة، والأستاذ ناصر الغانمي، رئيس جمعية البر بمغينية.

وبين الأستاذ حمود بن عودة الغُبيني نائب الرئيس الأعلى للاتصال والعلاقات العامة بالشركة، أن المركز سوف يسهم – بعون الله – في تدريب وتطوير قدرات أبناء المركز في عدد من المجالات، منها تعلم اللغة الانجليزية والحاسب الآلي، مؤكداً على أن المشروع يُعد أحد نتائج برامج الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية التي تسعى للنهوض بكافة شرائح المجتمع السعودي، والارتقاء بأعمال الجمعيات الخيرية في المملكة.

وكانت ” السعودية للكهرباء ” قد وقعت، في مارس 2017م الماضي، اتفاقية تعاون مع جمعية البر الخيرية في مغينية لرعاية ودعم الأنشطة والأعمال الخيرية التي يتم تقديمها بالجمعية بما يتماشى مع أهداف الشركة وسياساتها في هذا المجال.

وأضاف الغُبيني أن الاتفاقية تدعم إعداد برنامج التفوق التدريبي والتأهيلي لطلاب المرحلة الثانوية والجامعية، وتنظيم دورات تدريبية لتعلم اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، وكذلك دورات تدريبية في معالجة النصوص وإدخال البيانات، وهو ما سوف يساهم في تطوير قدراتهم وتأهيلهم للحصول على فرص وظيفية، بالإضافة إلى تجهيز عدد 2 معمل للحاسب الآلي، وتوفير مقر للمعهد، وتكريم المتفوقين من أبناء المركز.

يُذكر أن الشركة السعودية للكهرباء تدعم مالياً وعينياً عشرات الجمعيات الخيرية المختلفة في مدن ومحافظات المملكة، ضمن جهودها للنهوض بتلك الجمعيات ونشر الوعي بأهمية وقيمة العمل الخيري، بما يعزز دورها في تقديم العمل المتكامل لمستفيديها؛ بالإضافة إلى جهودها في تنظيم الفعاليات التوعوية والتثقيفية في مجال الرعاية الصحية والسلامة والبيئة وغيرها، بما يسهم في تعزيز دور جميع فئات المجتمع، والاستفادة من قدراتها.

