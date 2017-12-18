بالصور.. ” بلدية القطيف ” تعيد تنكيس سوق تاروت بـ 10 ملايين ريال

خالد الضبيبي(صدى):

تعمل بلدية محافظة القطيف على تهيئة وتطوير أسواق النفع العام بجزيرة تاروت، للاستثمار والتشغيل، بهدمه وإعادة بناءه، بمشروع تكلفته 10 ملايين ريال .

وأعلن رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل أن تكلفة مشروع إعادة بناء السوق تتجاوز 10 ملايين ريال، مبينا، أن مساحة المبنى تقدر ب 200م ليستوعب أنشطة بيع الخضراوات والفواكه واللحوم مع الخدمات المتكاملة للسوق.

وقال أن السوق الجديد يتكون 50 محلا، تتوزع على مختلف النشاطات، منها عدد 12 محلا لبيع الأسماك، وعدد 13محلا لبيع الخضار، وعدد 11 محلا لبيع اللحوم والدواجن، كما يحتوي السوق على 14 محلا استثماريا، ومكتب للبلدية ودورات مياه ومواقف للسيارات.

وأشار الى ان عملية ازالة السوق القديم بجزيرة تاروت يأتي ضمن خطة متكاملة لتأهيل العديد من الاسواق القديمة وطرح بعض للاستثمار، لافتا ان السقف الزمني للانتهاء من اعادة تأهيل مبنى السوق القديم يبلغ 18 شهرا، مبينا، ان البدية وضعت في الاعتبار مصلحة الباعة والمتسوقين جراء، بحيث قامت بإنشاء 23 محلا مؤقتا لمزاولة الأنشطة.