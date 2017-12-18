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صديقان يعقدان قرانهما للتهرب من الضرائب في أيرلندا

صديقان يعقدان قرانهما للتهرب من الضرائب في أيرلندا
دبلن(صدى):

أقدم صديقان أيرلنديان على عقد قرانهما للتهرب من الضرائب في أيرلندا .

حيث أعلن ايرلندي يبلغ من العمر 85 عاماً الزواج من صديق عمره مايكل أوسوليفان، للتهرب الأرباح الرأسمالية للضريبة بنسبة 33في المائة من أجل نقل ممتلكاته إليه.

وأكد الصديقان لوسائل إعلامية أيرلندية ، أنهما يفعلان ذلك فقط لأسباب مالية ولا يجمعهما سوى مشاعر الصداقة.

ومن المقرر عقد حفل الزفاف في نهاية شهر ديسمبر، ولكن بسبب الظروف الجوية غير المواتية في أيرلندا، يمكن تأجيل الزواج لشهر يناير.

 


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2211 ] نشر منذ يوم واحد

وراك وراك هههههههههه
دفع رسوم الضرائب واجب وطني
وعد السدد مخالفة ولي الأمر حفظه الله ورعاهـ

[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يوم واحد

لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, اعوذ باالله من حالهم ، حال شيطانيه ,,

[ عدد التعليقات: 2211 ] نشر منذ يوم واحد

وراك وراك هههههههههه
دفع رسوم الضرائب واجب وطني
وعد م السدا د مخالفة ولي الأمر حفظه الله ورعاهـ

[ عدد التعليقات: 2154 ] نشر منذ يوم واحد

لقد اقدمتها على دفع اكبر ضريبه-خاب وخسر بيعكما-

[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد

ههههههههههههههههههههههه صادوه

[ عدد التعليقات: 13195 ] نشر منذ يوم واحد

امحق بشر

[ عدد التعليقات: 13195 ] نشر منذ يوم واحد

خساس

[ عدد التعليقات: 2073 ] نشر منذ 22 ساعة

ههههههههههههههه طيب تزوج صديقتك مو صديقك 😂

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