صديقان يعقدان قرانهما للتهرب من الضرائب في أيرلندا

دبلن(صدى):

أقدم صديقان أيرلنديان على عقد قرانهما للتهرب من الضرائب في أيرلندا .

حيث أعلن ايرلندي يبلغ من العمر 85 عاماً الزواج من صديق عمره مايكل أوسوليفان، للتهرب الأرباح الرأسمالية للضريبة بنسبة 33في المائة من أجل نقل ممتلكاته إليه.

وأكد الصديقان لوسائل إعلامية أيرلندية ، أنهما يفعلان ذلك فقط لأسباب مالية ولا يجمعهما سوى مشاعر الصداقة.

ومن المقرر عقد حفل الزفاف في نهاية شهر ديسمبر، ولكن بسبب الظروف الجوية غير المواتية في أيرلندا، يمكن تأجيل الزواج لشهر يناير.