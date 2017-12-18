الحبس وغرامة مالية لمنتهكي حقوق الحيوان بروسيا

موسكو(صدى):

أقر البرلمان الروسي (مجلس الدوما) عقوبات تصل إلى السجن 5 أعوام وغرامات كبيرة على ممارسي العنف والقسوة ضد الحيوانات، استجابة لتطلعات الرأي العام الروسي، بعد تكرر حوادث مؤسفة وتعذيب للحيوانات.

وأصدرت المحكمة قرار بحبس مجموعة من الفتيات قاموا بتعذيب كلاب وقطط وحمام بمدينة خاباروفسك الروسية.

تقتصر العقوبات في القانون الحالي على حبس المتهم سنة ونصف بينما القانون الجديد ينص على الحبس لمدة 3 سنوات، ودفع غرامة مالية قدرها 80 ألف روبل نحو 2000 دولار أمريكي، وفي حالة تأمر مسبق لتعذيب الحيوانات تصل عقوبة الحبس إلى 5 سنوات.

وأكد القانون أنه في حالة ارتكاب جريمة قتل عدد من الحيوانات ونشر ذلك على الإنترنت يكون الحبس 5 سنوات.