مقتل 40 عنصرا للنظام السوري.. وقصف مدينة خان شيخون

دمشق(صدى):

اشتدت المواجهات بين النظام السوري والمعارضة، في ريف حماة، وإدلب، والغوطة الشرقية، حيث قصفت الطائرات السورية

هذه المناطق، مما يعني انهيار اتفاق مناطق خفض التصعيد بعد فشل مفاوضات جنيف.

وقد شن ” جيش العزة ” هجوما على عناصر النظام في شمال حماة، مما أسفر عن مقتل 40 عنصرا، بالإضافة إلى أسر 18 عنصرا، والاستحواذ على عدة آليات عسكرية ودبابة من طراز(T62)

ومن جانبه، قال رئيس عمليات جيش العزة، العقيد مصطفى البكور: ” المعركة الآن في حماة ضد النظام بداية لحرب لن تنتهي إلا بانتهاء النظام الغادر ” ؛ حيث تتعرض المنطقة لتبادل قصفي بين الفصائل المقاتلة من جهة ومليشيات النظام من جهة أخرى.

كما شنت طائرات النظام السوري، أمس الأحد، هجوما على مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، نتج عنه مقتل 6 نساء و4 أطفال، مستخدمي القنابل العنقودية بقصف الأحياء السكنية في المدينة.