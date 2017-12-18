بعد شهادة موظفيها.. ” أوبر ” تتورط في عمليات تجسس وسرقة

واشنطن(صدى):

كشف القضاء الأمريكي عن تجاوزات شركة ” أوبر تكنولوجيز ” ، المتعلقة بالتجسس والرشاوى وسرقة الأسرار التجارية عن طريق إساءة استخدام تطبيقات الرسائل السرية.

وأكد أحد الموظفين السابقين بالشركة أمام القضاء الأمريكي، أن الشركة تورطت في عمليات اختراق لمحادثات خاصة، كما قدمت رشاوي لمسئولين أجانب، موضحًا أن الشركة سعت وراء عرقلة التحقيقات الحكومية أيضًا.

وتقاضي ” وايمو ” لتكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة والتابعة لشركة ” ألفابت ” مقدم خدمات مشاركة الركوب، بزعم سرقته أسرارًا تقنية منها بعد توظيفه أحد مهندسيها السابقين.

ومن جانبها أعلنت شركة ” أوبر ” في بيان لها أنه حتى الآن لم تثبت صحة هذه الإدعاءات، قائلة ” لم تثبت صحة كل هذه الإدعاءات، والأهم من ذلك أن علاقة إدارتنا الجديدة مع ” وايمو ” ستقوم في المستقبل على المنافسة بصدق ونزاهة وقوة أفكارنا والتكنولوجيا الجديدة “.