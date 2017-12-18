انطلاق فعاليات اليوم الحقلي الإرشادي في حائل

سعيد العجل(صدى):

تنطلق يوم بعد غد الأربعاء في منطقة حائل فعاليات اليوم الحقلي الإرشادي لتطبيق الممارسات الزراعية السليمة للمحاصيل الزراعية الذي تنظم وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بالإدارة العامة لشئون الزراعة بمنطقة حائل بالتعاون مع شركة سابك.

يشارك في الفعاليات التي تستمر على مدى يومين كلية علوم الأغذية والزراعة بجامعة الملك سعود، ومركز النخيل والتمور بالإحساء، ومركز ابحاث الزراعة العضوية بمنطقة القصيم.

ستتضمن الفعاليات تطبيق أهم الممارسات الزراعية السليمة على أشجار النخيل والفاكهة والبطاطس وسيصاحبه معرض يتم فيه عرض المنتجات الزراعية، وجناح لوزارة البيئة والمياه والزراعة يشتمل على الزراعة المائية ووقاية النبات والإنتاج النباتي وسوسة النخيل الحمراء والتربة والمياه، وجناح تسويقي لعرض المواد والوسائل والمعدات الزراعية من كبار الموزعين بالمنطقة، وكذلك جناح للأسر المنتجة يعرض فيه اهم الصناعات اليدوية من مخلفات النخيل والأكلات الحائلية المشهورة.