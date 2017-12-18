البن الجيزاني يتصدر الأسواق العالمية بـ 700 طن

تركي السالم(صدى):

احتل البن الجيزاني الصدارة في الأسواق العالمية، بعد عودة جبال منطقة جازان لزراعته مرة أخرى ودعمه من الحكومة.

وأصبحت المملكة تُصدر ما يقرب من 700 طن من البن الأصيل للعالم، والذي تنتجه ما يقرب من 80 ألف شجرة في جنوب المملكة، ويرجع تصنيف البن الجيزاني كأفضل أنواع البن وازدهاره إلى طبيعة جبال المنطقة التي تتميز بالبيئة الخصبة.

وأكد أهالي المنطقة أنه يتم بيع البن الجيزاني في المهرجانات المحلية والعالمية بالإضافة إلى الأسواق، حيث يصل سعر الكليو في المهرجانات ما بين 100 إلى 120 ريال، بينما يبلغ سعر الكيس في الأسواق العادية ما بين 1400 إلى 1500 ريال، حث يحتوي الكيس على 14 أو 16 كليو من البن.