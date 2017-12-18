البن الجيزاني يتصدر الأسواق العالمية بـ 700 طن
احتل البن الجيزاني الصدارة في الأسواق العالمية، بعد عودة جبال منطقة جازان لزراعته مرة أخرى ودعمه من الحكومة.
وأصبحت المملكة تُصدر ما يقرب من 700 طن من البن الأصيل للعالم، والذي تنتجه ما يقرب من 80 ألف شجرة في جنوب المملكة، ويرجع تصنيف البن الجيزاني كأفضل أنواع البن وازدهاره إلى طبيعة جبال المنطقة التي تتميز بالبيئة الخصبة.
وأكد أهالي المنطقة أنه يتم بيع البن الجيزاني في المهرجانات المحلية والعالمية بالإضافة إلى الأسواق، حيث يصل سعر الكليو في المهرجانات ما بين 100 إلى 120 ريال، بينما يبلغ سعر الكيس في الأسواق العادية ما بين 1400 إلى 1500 ريال، حث يحتوي الكيس على 14 أو 16 كليو من البن.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1106 ] نشر منذ يوم واحد
ممتاز جدا التوسع فى أنتاج البن الجيزاني بعد عودة جبال منطقة جازان لزراعته مرة أخرى ودعمه من الحكومة
لكن التقرير لم يذكر عن نوعية الاشجار ال 80 ألف شجرة في جنوب المملكة وهل هى من نوعية أرابيكا أو الروبوستا هو سر الكافيين حيث البن المستخدم في القهوة عالمياً ينقسم إلى نوعين أساسيين هما أرابيكا وروبوستا ويمكن تقسيم البن المستخدم في القهوة عالمياً إلى نوعين أساسيين هما أرابيكا وروبوستا وتكمن الفوارق الأساسية بينهما في الطعم وأماكن الزراعة والسعر و70% من إنتاج القهوة عالمياً هو من الأرابيكا بينما 30% هو من روبوستا والذي يزرع في أعالي الجبال ويعتبر أفضل مقارنة بغيره من أنواع البن ويتميز بحموضته الحادة ونكهة الكرز أو الأزهار ويزرع في البرازيل ونيكاراغوا والمكسيك وإثيوبيا.
.[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ يوم واحد
قصدك البن الخولاني وانت الصادق 🙂 اللي يعتبر من اجود انواع البن في العالم .. انشهد بالله ما من مهيله نظيفة ريحتها ترد الروح تشمها وعدك مادخلت المجلس!!
سلطان[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ يوم واحد
المقصود هنا البن الخولاني ،، البن العربي .. وليست القهوة السوداء اللي تستخدم في الاسبريسو ..