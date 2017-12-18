24 مليون ريال تكلفة إنشاء سد الذيبية بحفر الباطن

سعيد العجل(صدى):

وقع معالي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة عقد ترسية إنشاء سد الذيبية بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية على شركة شرهان عايد العتيبي للمقاولات بقيمة (24.763.950) أربعة وعشرون مليوناً وسبع مئة وثلاثة وستون ألفاً وتسع مئة وخمسون ريالاً بسعة تخزينية قدرها (5.718.000) خمسة ملايين وسبعمائة وثمانية عشر ألف متر مكعب وبطول (1367 م) وارتفاع (6) م.

ويأتي هذا المشروع لحماية حفر الباطن من السيول وتقليل مخاطرها والمحافظة على الأرواح والممتلكات.