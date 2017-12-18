أمريكي قد يقضي عمره في السجون الأسترالية

سيدني(صدى):

اتهمت الشرطة الأسترالية، مواطن أمريكي يبلغ 71 عامًا، بمحاولة تهريب كوكايين إلى أستراليا داخل كتب أطفال، حيث اشتبه أمن المطار في كتابين ثقيلين تم مسحهم بأشعة إكس.

وعثر بداخل الكتابين على مادة بودرة بيضاء، وبالفحص تبيَن أنها 700 جرام من الكوكايين، حيث تم اتهام الرجل بتهريب كوكايين، وتصل عقوبة هذه الجريمة إلى السجن مدى الحياة.

ومثل الرجل أمام المحكمة اليوم الإثنين، وتم إصدار حكم بإبقائه قد الاحتجاز، على أن يتم تمثيله أمام محكمة ملبورن في الخامس من مارس المقبل.