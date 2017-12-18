السوق السعودي يرتفع ببداية التعاملات .. و ” الموازي ” يواصل مكاسبه

علي القحطاني(صدى):

سجل المؤشر العام للسوق السعودي – تاسي، ارتفاعًا في بداية تعاملات اليوم الاثنين، بدعم من الصعود شبه الجماعي للقطاعات.

وصعد المؤشر العام بنسبة 0.47%، في الساعة 10:42 بتوقيت المملكة، رابحًا 33.42 نقطة، ليصل إلى مستوى 7,126.63 نقطة، فيما بلغت قيم التداولات بهذه اللحظات 533.86 مليون ريال، بالتداول على 31.85 مليون سهم، تمت بتنفيذ 18.86 ألف صفقة.

وشهدت قطاعات السوق ارتفاعًا شبه جماعي، وسط صعود لـ 18 قطاعا بصدارة ” الأدوية ” بنسبة 1%، و ” الإعلام ” بنحو 0.9%، ثم ” الخدمات التجارية ” بـ 0.7%، بينما اقتصرت التراجعات على قطاع ” صناديق الاستثمار العقارية المتداولة ” بنسبة 0.05%، واستقر ” الرعاية الصحية ” وحيدا.

وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات القيادية، بارتفاع قطاعي ” البنوك ” و ” المواد الأساسية ” بنحو 0.5% لكل منهما، و ” الاتصالات ” بنسبة 0.36%.

وارتفع 144 سهما بهذه اللحظات تصدرها ” ميدغلف ” بنسبة 7.4%، واقتصرت التراجعات على 19 سهما جاء بمقدمتها ” أنعام القابضة ” بنحو 1.7%.

كما واصل مؤشر السوق الموازي – نمو مكاسبه، مسجلًا ارتفاعًا في التعاملات الصباحية، حيث صعد بهذه اللحظات بنسبة 0.5%، مضيفًا 14.83 نقطة لرصيده، ليصل إلى مستوى 3,086.37 نقطة.

وشهدت أسهم الموازي استقرارًا في هذه الأثناء فيما عدا سهمي ” ريدان ” و ” أبو معطي ” الصاعدين بنسبة 5.6%، و2.5% على التوالي.

وكان سوق الأسهم السعودية ” تداول ” أنهى جلسة الأحد باللون الأخضر، ليعاود مكاسبه بعد جلستين من التراجع، في ظل أداء إيجابي لجميع قطاعاته الكبرى، وجاء إغلاق السوق الموازي ” نمو ” على ارتفاع.