” تعليم الرياض ” يكشف مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأول

حمود العنزي(صدى):

أعلن المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، عن التعليمات المنظمة لاختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام 1438-1439هـ.

وأكد مدير إدارة الاختبارات والقبول بالإدارة -بنين- أيمن الركبان أن الاختبارات التحريرية لأغلب المواد تبدأ يوم الأحد 13 /4 /1439هـ على أن يكون زمن بداية الفترة الأولى الساعة 7.30 صباحاً، والاستراحة بين الفترتين “ 30 دقيقة ” للمدارس النهارية، والساعة 3.30 عصرًا للمدارس الليلية “ المتوسطة – بنين ” على أن تكون الاستراحة بين الفترتين “ 30 دقيقة ” ، وتبدأ الفترة الثانية الساعة 6.00 مساءً.

وأشار إلى أن المدرسة مسؤولة عن إعداد جداول الاختبارات لجميع الصفوف وجداول اختبارات الطلاب الغائبين بعذر عن اختبارات الفصل الأول، وجداول اختبارات الدور الثاني “ النظام الفصل ” خلال الأسبوعين الأول والثاني من بداية الفصل الدراسي الثاني، وعلى المدارس الليلية الثانوية “ حكومي وأهلي – بنين ” أن تعتمد جدول الاختبارات الموحد.

وأوضح أن آخر موعد لاختبار الجانب الشفوي أو العملي هو موعد اختبار المادة تحريريًا وفي حالة تغيب الطالب والطالبة عن أحدهما أو إكماله في المادة يجب دخوله الدور الثاني في كلا الجانبين، مشددا على عند إعداد جدول الاختبارات يجب مراعاة ألا يحتوي على أكثر من مادتين تحريريتين في اليوم الواحد والالتزام بزمن الاختبار لكل مادة حسب ما ورد في دليل نظم وتعليمات الاختبارات في التعليم العام وتكون مدة اختبار طلاب صفوف المرحلة المتوسط (المواد التحريرية) والمرحلة الثانوية (نظام المقررات) وفقا لعدد المواد على ألا تقل عن خمسة أيام، فيما تكون مدة اختبار طلاب النظام الفصلي المواد التحريرية وفقًا لعدد المواد على ألا تقل عن سبعة أيام وبالنسبة لمعاهد التربية الخاصة وبرامجها فقط لا يحتوي جدول الاختبار على أكثر من مادة في اليوم الواحد مراعاة لظروفهم.

وأضافت الدوسري أن آخر موعد لإغلاق درجات الفصل الأول 24 / 04 / 1439هـ ويتم تسليم التقارير للطلاب والاستعلام عن النتائج وعلى المدارس الثانوية بعد إغلاق الدور الأول حصر الطلاب المكملين وتجهيز الكشوف والجداول الخاصة بالدور الثاني لطلاب النظام الفصلي ” المستوى الأول والثالث والخامس ” وتبليغ بمواد الاختبار وتسليمهم الإشعارات قبل الإجازة.