بالصور.. إزالة 61 مخيما مخالفا بالنسيم
أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الإثنين، عن إزالة 61 مخيم مخالف في نطاق بلدية النسيم.
وكتبت الأمانة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” واصلت بلدية النسيم جولاتها اليومية على المخيمات المخالفة في نطاق البلدية وبعد انتهاء مهل الاشعارات ازالت ٦١ مخيم مخالف “.
وصرَح المهندس ناصر البدر رئيس بلدية النسيم، بأن أصحاب المخيمات قد أقاموها في مرافق حكومية وأراضي للغير ، مطالبًا المواطنين بالتعاون مع الأمانة بعدم التعدي على المرافق العامة لتبقى لما خصصت له.
راعي العوجا[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يوم واحد
المخيمات التي تم ازالتها هي مواقع تجمع الشباب السعودي والترفيه فيه حيث لايوجد مكان يتجتمعون فيه الشباب الا المخيمات التي لا توذي السكان ..
وبالنسبه للاراضي منزوعه لشركة الكهرباء وغير ماهوله بالسكان ..
وارجوا من هيئة الترفيه التدخل لحماية مخيمات الشباب والملاعب من بطش وعنجهية البلديه …
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2211 ] نشر منذ يوم واحد
سمعنا واطعنا
ولاة امورنا حفظهم الله