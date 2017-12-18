بالصور.. إزالة 61 مخيما مخالفا بالنسيم

سعيد العجل(صدى):

أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الإثنين، عن إزالة 61 مخيم مخالف في نطاق بلدية النسيم.

وكتبت الأمانة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” واصلت بلدية النسيم جولاتها اليومية على المخيمات المخالفة في نطاق البلدية وبعد انتهاء مهل الاشعارات ازالت ٦١ مخيم مخالف “.

وصرَح المهندس ناصر البدر رئيس بلدية النسيم، بأن أصحاب المخيمات قد أقاموها في مرافق حكومية وأراضي للغير ، مطالبًا المواطنين بالتعاون مع الأمانة بعدم التعدي على المرافق العامة لتبقى لما خصصت له.