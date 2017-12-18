بالصور.. أمير عسير يتقدم المصلين لأداء صلاة الاستسقاء

محمد بن طحيطح(صدى):

تقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير المصلون لصلاة الاستسقاء اليوم، وذلك في مسجد الملك فيصل بالخالدية بأبها.

وأَمّ المصلين إمام وخطيب جامع الملك فيصل بأبها الشيخ أيمن الحسن النعمي والذي حمد الله سبحانه وتعالى في خطبته على النعم الدائمة التي شرعها الله لعباده وسخّرها لهم، موصياً فيها تقوى الله عز وجل فهي خير زاد ليوم المعاد والفوز الكبير.

وقال النعمي: ” إن الله سبحانه يبتلي عبادة المؤمنين بنقص الثمرات وحبس البركات ليتوب تائب ويقلع مقلع ويتذكر متذكر وقد جعل الله تعالى الاستغفار سببا لكثرة الرزق ورحمة الخلق وقد أستسقى صلى الله عليه وسلم وخرج بالناس إلى المصلى وصلى بهم ودعا وأظهر التضرع بين يدي الله تعالى مع كثرة الاستغفار والتوبة كما كان يستسقي أحيانا يوم الجمعة على المنبر فيرفع يديه الى السماء فما ينزل عن منبره إلا والمطر والغيث ينزل ” ، لافتاً أن التوبة والاستغفار من أعظم أسباب نزول الغيث وكذلك الاستقامة على أمر الله ومما يمنع القطر من السماء منع الزكاة فالواجب إخراجها والتوبة والإنابة إلى الله تعالى.

وختام الخطبة بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى أن يغيث البلاد والعباد وينشر رحمته وفضله وان يحفظ بلادنا وينصر جندنا ويخذل عدونا ويحفظ إمامنا ويقوي شوكتنا وييسر أمورنا ويهدي قلوبنا.

