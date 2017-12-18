شاب يقطع رأس زوجته أمام أطفاله ويحفظها بالثلاجة
تجرد شاب أمريكي يٌدعى دافيد دوزات 24 عامًا من الرحمة، وقام بقطع رأس زوجته ووضعها بالثلاجة أمام أطفاله، عقب طعنها عدة طعنات .
وأعلنت الشرطة الأمريكية، أن دافيد أقر بجريمته التي وقعت في 2016م، والتي قتل فيها زوجته البالغة من العمر 21 عامًا حيث طعنها عشرات الطعنات قبل أن يقطع رأسها.
وأضافت، أن المتهم وافق على اتفاق تقدمت به أسرة الضحية يقضي بسجنه 52 عامًا بدلًا من إطالة أمد القضية أمام القضاء، وذلك حتى لا يتعايش الطفلين مع الحادثة المروعة فترة طويلة إذا دخلت في مسار المحاكمة.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6503 ] نشر منذ يوم واحد
مالت عليه ويثلجها بعد😣الله لايبلانا
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يوم واحد
إرهابيون مجرمون .. لا غرابه منما يفعلون ,,
بنت النور[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ يوم واحد
الله ياخذه. المجرم
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد
هههههههه شر البلية ما يضحك
هذا مجرم باقتدار ……. الموت جزاءه
درة البسامي[ عدد التعليقات: 902 ] نشر منذ 22 ساعة
فعل شنيع…
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ 17 ساعة
المخدرااات🤔
M-512[ عدد التعليقات: 846 ] نشر منذ 13 ساعة
النار مثواه انشاءالله وبئس المهاد ،،،،، اما بنسبة للمقتولة فلها رحمةً من الله انشاءالله.