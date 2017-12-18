شاب يقطع رأس زوجته أمام أطفاله ويحفظها بالثلاجة

واشنطن(صدى):

تجرد شاب أمريكي يٌدعى دافيد دوزات 24 عامًا من الرحمة، وقام بقطع رأس زوجته ووضعها بالثلاجة أمام أطفاله، عقب طعنها عدة طعنات .

وأعلنت الشرطة الأمريكية، أن دافيد أقر بجريمته التي وقعت في 2016م، والتي قتل فيها زوجته البالغة من العمر 21 عامًا حيث طعنها عشرات الطعنات قبل أن يقطع رأسها.

وأضافت، أن المتهم وافق على اتفاق تقدمت به أسرة الضحية يقضي بسجنه 52 عامًا بدلًا من إطالة أمد القضية أمام القضاء، وذلك حتى لا يتعايش الطفلين مع الحادثة المروعة فترة طويلة إذا دخلت في مسار المحاكمة.