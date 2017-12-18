مطار فرانكفورت يلغي 170 رحلة جوية بسبب الثلوج

برلين(صدى):

ألغت الشركة المشغلة لمطار ” فرانكفورت ” الدولي اليوم الاثنين، 170 رحلة خارجية وداخلية في المطار بسبب تساقط الثلوج ، وما ألحقته من مشاكل في الإقلاع أدى إلى هبوط الطائرات.

وقالت متحدث باسم شركة ” فرابورت ” في بيان، ان الحديث يدور عن شطب رحلات داخلية الى مدن برلين، وهامبورغ، وميونيخ، واخرى خارجية الى مدن فيينا، ودبلن، ووارسو.

واضاف المتحدث انه من الصعب التنبؤ الآن بما إذا كانت الشركة ستضطر في غضون اليوم الى الغاء رحلات اخرى واصفا تساقط الثلوج بأنه ” مستقر “.