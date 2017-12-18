بعد زيادة الطلب عليها.. الكويت تُحذر من تداول ” بتكوين “

خالد الظفيري(صدى):

أكدت مصادر كويتية أن بنك الكويت المركزي يمنع مؤسسات القطاع المصرفي والشركات من التعامل بالعملة الرقمية ” بتكوين ” ، على أن يشمل الحظر قبول الدفع بها أو فتح محافظ لها، أو القيام بأي عمليات وساطة بين أطرافها.

وأوضحت المصادر أن هذا القرار جاء بعد تنامي الطلب المحلي على العملية الرقمية، لافتًا إلى أنها غير مضمونة من قبل الجهاز المصرفي وغير مقبولة قانونيًا ويتم التعامل معها على مسئولية المتعاملين بها.

وأشارت إلى أنه بالرغم من عدم اعتراف وزارة المالية والبنك المركزي بالعملة ” بتكوين ” لا يمكن تجريمها، حيث أنها عملة افتراضية تستخدم للتبادل دون وجود سلطة مركزية أو وسيط، وتتم إدارة المعاملات وإصدار النقود بشكل جماعي عن طريق شبكة الإنترنت؛ ما يعني أنها منفلتة من أي سلطة رقابة يمكن من خلالها حماية حقوق العملاء.

وكان المركزي طالب اتحاد المصارف بتحذير عملاء البنوك من استخدام ” بتكوين ” ، بعد أن لاحظ أن هذه العملة بدأت تنتشر بشكل يرفع معدلات المخاطر على متداوليها، ومن جانبه طالب ” الاتحاد ” البنوك بالعمل على توضيح مخاطر هذه العملة لعملائها.