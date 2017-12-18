تويتر يهدد بإجراءات تعسفية لمروجي العنف

أماني الغامدي(صدى):

أعلن موقع ” تويتر ” أنه ينوي تطبيق بعض الإجراءات الصارمة تجاه المستخدمين الذين يروجون للكراهية والعنف على حسابهم الخاص.

وأكد تويتر أنه يقوم ببعض المراجعات لتغيير سياسته وأي شخص سيخالف هذه السياسة أو يقوم بنشر صور أو شعارات أو رموز تحث على العنف والكراهية سيتم إغلاق حسابه مباشرة.

وقال موقع ” ري كود ” أن هذا الإجراء يعتبر تهديدًا لكثير من مستخدمي تويتر بمختلف دول العالم، من مؤيدي الأحزاب اليمينية والتي تؤدي وتدعم خطابات العنف والكراهية.

وأوضح الموقع أن تويتر قام بسحب علامات التوثيق من قيادات يمينية متطرفة شهيرة جاء في مقدمتهم زعيم رابطة الدفاع الإنجليزية، ” تومي روبنسون ” وهو أحد الشخصيات اليمينية المتطرفة في بريطانيا التي تطالب بطرد المسلمين من البلاد، وسحب علامة التوثيق يعني بداية إغلاق الحساب وسحب أي دعم من تويتر.