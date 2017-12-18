جماهير الاتحاد تطالب آل الشيخ بمناقشة قضايا الفريق مع رئيس الاتحاد الدولي

ماجد محمد(صدى):

طالبت جماهير نادي الاتحاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، بمناقشة موضوع نادي الاتحاد وحرمانه من تسجيل اللاعبين المحترفين، أثناء لقائه مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “جياني إنفانتينو ” بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله –.

وقد تعرض الاتحاد لعقوبة إدارية تمنعه من ضم أكثر من 4 محترفين، بعكس باقي الأندية؛ بسبب عدم سداد العديد من القضايا الخارجية المتراكمة عليه.

وقالت مصادر مطلعة، أن إدارة الاتحاد تعمل على حل عدد كبير من الأمور التي يعاني منها الفريق، وأكدت المصادر أن حمد الصنيع، رئيس الاتحاد، تواصل بشكل مباشر مع المسئولين لإيجاد حلول للخروج من الأزمات الواقع بها.