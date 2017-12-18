بالصورة.. أول تعليق لمحمد هنيدي بعد وصولة الرياض.. وتركي آل الشيخ يرد

نواف السالم(صدى):

نشر الفنان المصري محمد هنيدي صورة له بعد وصوله إلى العاصمة الرياض، لحضور الحفل العالمي الخاص بتكريم المنتخب السعودي؛ احتفالاً بتأهله إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، للمرة الخامسة في تاريخه.

وكتب هنيدي معلقاً على الصورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “: ” وصلت بلاد الحرمين من شوية … ايه الناس الجميلة دي “، ليرد عليه رئيس هيئة الرياضة المستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ قائلا: ” يا مرحبا “.

الجدير بالذكر أن الحفل يشارك فيه عدد من مشاهير الفن ونجوم كرة القدم العرب، ومنهم لاعب المنتخب المصري السابق، الكابتن أحمد حسن، والمدير الفني الأسبق للمنتخب المصري حسن شحاتة.

ومن بين المشاركين في إحياء حفل تكريم المنتخب ، عدد من الفنانين في مقدمتهم فنان العرب السعودي محمد عبده، راشد الماجد، رابح صقر، وعبادي الجوهر.