بالصورة.. أول تعليق لمحمد هنيدي بعد وصولة الرياض.. وتركي آل الشيخ يرد
نشر الفنان المصري محمد هنيدي صورة له بعد وصوله إلى العاصمة الرياض، لحضور الحفل العالمي الخاص بتكريم المنتخب السعودي؛ احتفالاً بتأهله إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، للمرة الخامسة في تاريخه.
وكتب هنيدي معلقاً على الصورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “: ” وصلت بلاد الحرمين من شوية … ايه الناس الجميلة دي “، ليرد عليه رئيس هيئة الرياضة المستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ قائلا: ” يا مرحبا “.
الجدير بالذكر أن الحفل يشارك فيه عدد من مشاهير الفن ونجوم كرة القدم العرب، ومنهم لاعب المنتخب المصري السابق، الكابتن أحمد حسن، والمدير الفني الأسبق للمنتخب المصري حسن شحاتة.
ومن بين المشاركين في إحياء حفل تكريم المنتخب ، عدد من الفنانين في مقدمتهم فنان العرب السعودي محمد عبده، راشد الماجد، رابح صقر، وعبادي الجوهر.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد
محمد هنيدي ممثل خفيف الظل محبوب
الهاوي[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ يوم واحد
ممثل سامج يتصنع الفكاهة
.[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ يوم واحد
لقد اوفوا اليهود القدماء بوعودهم التي خطوها في مخطوطاتهم و توارثوها واحتفظوا بها ليومنا هذا
ومنها هذه المقولة : ( ان الامة العربية والاسلامية امة عظيمة لا يمكن كسرها وهزيمتها بسهولة الا بطريقة واحدة وهي ان نجعل اعاليها اسافلها واسافلها اعاليها ) !
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يوم واحد
حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
علط[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ يوم واحد
جواله ايفون 7 (:
alfahd42[ عدد التعليقات: 13195 ] نشر منذ يوم واحد
هنيدي يا هنيدي
توق[ عدد التعليقات: 13672 ] نشر منذ يوم واحد
على ايش تحتفلون
طيب استنو لما نشوف وش يسوون بالمونديال
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ يوم واحد
ههههههههه ههههههههه
يامرحبا يامرحبا🤗🤗🤗
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ يوم واحد
رزق الهبل على المطافيق
ياقلب العنا[ عدد التعليقات: 366 ] نشر منذ يوم واحد
اشمعنى صفة السعودي اقترنت فقط باسم محمد عبده.. هل يعني أن راشد ورابح وعبادي مو سعوديين .
666[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 19 ساعة
القرني غريبة ما حصل لك موقف مماثل مع ال الشيخ وهنيدي
وين ركبك الشهيره
ههههههههههههههههههههههههههههههه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ 16 ساعة
قايل لك يا ثلاث 💃💃💃
لاصار عندك محرم
ردينا عليك😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂