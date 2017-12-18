بالفيديو.. شاب ثري يقود سيارته الفارهة بسرعة جنونية
وثقت طائرة بدون طيار في روسيا ، شاب ثري يقود سيارته الفارهة بسرعة عالية حول منطقة تاريخية في منتصف الليل.
وتداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع الفيديو مع تعليق يسخر من الشرطة ” أين الغرامة؟ ” ، وظهرت السيارة تسير بسرعة خطيرة وتنتقل من جانب إلى آخر في الشوارع الهادئة.
تم تصوير اللقطات بواسطة طائرة بدون طيار تحلق خلف السيارة ، وعقب نرش اللقطات ، تمت إدانة الشاب من قبل السلطات الروسية.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2154 ] نشر منذ يوم واحد
سبحان الله
عندهم من نفس الفصيله اللي عندنا -نفس الطريقه نفس التهور وللأسف نفس العقليه-الله يهديهم-
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يوم واحد
اصلخوه ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد
ما خرب البلدان الا الاثرياء
قنديل المساء[ عدد التعليقات: 902 ] نشر منذ 22 ساعة
للاسف..
البعض يحوّل النعمة التي لديه إلى نقمة…