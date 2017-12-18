بالفيديو.. شاب ثري يقود سيارته الفارهة بسرعة جنونية

موسكو(صدى):

وثقت طائرة بدون طيار في روسيا ، شاب ثري يقود سيارته الفارهة بسرعة عالية حول منطقة تاريخية في منتصف الليل.

وتداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع الفيديو مع تعليق يسخر من الشرطة ” أين الغرامة؟ ” ، وظهرت السيارة تسير بسرعة خطيرة وتنتقل من جانب إلى آخر في الشوارع الهادئة.

تم تصوير اللقطات بواسطة طائرة بدون طيار تحلق خلف السيارة ، وعقب نرش اللقطات ، تمت إدانة الشاب من قبل السلطات الروسية.