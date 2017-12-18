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بالفيديو.. شاب ثري يقود سيارته الفارهة بسرعة جنونية

بالفيديو.. شاب ثري يقود سيارته الفارهة بسرعة جنونية
موسكو(صدى):

وثقت طائرة بدون طيار في روسيا ، شاب ثري يقود سيارته الفارهة بسرعة عالية حول منطقة تاريخية في منتصف الليل.

وتداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع الفيديو مع تعليق يسخر من الشرطة ” أين الغرامة؟ ” ، وظهرت السيارة تسير بسرعة خطيرة وتنتقل من جانب إلى آخر في الشوارع الهادئة.

تم تصوير اللقطات بواسطة طائرة بدون طيار تحلق خلف السيارة ، وعقب نرش اللقطات ، تمت إدانة الشاب من قبل السلطات الروسية.

 

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2154 ] نشر منذ يوم واحد

سبحان الله
عندهم من نفس الفصيله اللي عندنا -نفس الطريقه نفس التهور وللأسف نفس العقليه-الله يهديهم-

[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يوم واحد

اصلخوه ,,

[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد

ما خرب البلدان الا الاثرياء

[ عدد التعليقات: 902 ] نشر منذ 22 ساعة

للاسف..
البعض يحوّل النعمة التي لديه إلى نقمة…

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