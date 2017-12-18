حرب وثائق الفساد تضع إيران على صفيح ساخن
تنتهي، خلال أيام، المهلة التي أعطاها الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، إلى رئيس السلطة القضائية، حتى يعلن عن الوثائق التي قال إنه يملكها ضد ” نجاد “.
وهدَد الرئيس السابق، بكشف ما لديه عن السلطة القضائية إلى الشعب الإيراني تتعلق بالفترة التى تولى خلالها الرئاسة الإيرانية ” ثماني سنوات “.
من جانبه، أوضح صادق لاريجاني، أن الوثائق التي يملكها تتعلق بمحاولة ” نجاد ” إشعال الفتنة في البلاد، ودعم المتهم بالفساد ” بابك زنجاني “.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد
اللهم اهلك الروافض ملالي ايران المجوس ودمرهم