” عباس ” يصل الرياض غدًا لبحث أزمة القدس

عادل الحربي(صدى):

يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، غدًا الثلاثاء إلى الرياض؛ عقب الانتهاء من اجتماع للقيادة الفلسطينية من المقرر عقده مساء اليوم؛ وسيخرج بقرارات حاسمة.

وأوضح المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي، أن الزيارة؛ تأتي لبحث قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس.

ونفى المتحدث الرسمي وجود زيارات الفترة المقبلة لإيران على أجندة الرئيس الفلسطيني.