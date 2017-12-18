مركز التأهيل الشامل للإناث بجدة ينظم برنامجا للاحتفال باليوم العالمي للإعاقة

نايف السالم(صدى):

نظم مركز التأهيل الشامل للإناث بمحافظة جدة برنامج خاص للاحتفال باليوم العالمي للإعاقة 2017، حيث اشتمل البرنامج على عدة أهداف ارتبطت بعدة مجالات (اجتماعية ترفيهية، ثقافية، تربوية).

بدأ انطلاق الفعالية من يوم الإثنين 16/ربيع الثاني /1439 الموافق 4/ديسمبر/2017 وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للإعاقة المقرر عالميا تحت (شعار كلنا واحد، مجتمع واحد) على أن يكون ختام الفعاليات في الموافق 17/04/1439هـ وذلك بأشراف وتنفيذ قسم البرامج والأنشطة بالمركز.

