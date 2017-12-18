مركز الملك سلمان للإغاثة يوزيع سلال غذائية بالساحل الغربي لليمن

فهمي محمد(صدى):

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، 2500 سلة غذائية في منطقة الهاملي في مديرية موزع التابعة لمحافظة تعز، ضمن مشروع الإغاثة العاجلة الذي ينفذه المركز في المناطق المحررة بالساحل الغربي لإغاثة المواطنين والنازحين.

وقال ممثل مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة عبدالعزيز باوزير: إن إغاثة النازحين في منطقة الهاملي والمناطق المجاورة لها يأتي ضمن مشروع المركز لإغاثة المناطق المحررة في الساحل الغربي، التي لم يصلها أحد من قبل، لافتاً إلى أن المركز لديه خطة استجابة إنسانية إغاثية عاجلة لمساعدة سكان مناطق الساحل الغربي وسيستفيد منها عدد كبير من المواطنين والنازحين.

وعبر عدد من المواطنين عن سعادتهم الغامرة بوصول المساعدات الإنسانية من مركز الملك سلمان للإغاثة، مقدمين شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – والشعب السعودي الكريم.

ويعد مركز الملك سلمان للإغاثة، أول منظمة دولية تصل منطقة الهاملي على الساحل الغربي بعد تحريرها من المليشيات الحوثية في تدخل إغاثي وإنساني عاجل.