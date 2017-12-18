الطعن على دعوى منع أبناء المقيمين من المدارس الحكومية بالكويت

خالد الظفيري(صدى):

أعلن مصدر قانوني كويتي، اليوم الاثنين، أنه سيتم الطعن على الدعوى المطالبة بإلزام وزارة التربية بقصر الالتحاق بالمدارس الحكومية على الكويتيين فقط ومنع أبناء الوافدين منها، أمام الاستئناف بعد رفضها أمام محكمة أول درجة.

وقضت المحكمة الكلية بالكويت، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التي تقدم بها أحد أبناء الكويت.

وكان أحد مواطني الكويت رفع دعوى تُطالب بمنع إلحاق أبناء المقيمين بالمدارس الحكومية، متهمًا الوزارة بمخالفة أحكام الدستور بإلحاقها أبناء غير المواطنين بالتعليم الحكومي، واستثناءها بعض الفئات والشرائح كأبناء المعلمين العاملين بالوزارة وغيرهم.