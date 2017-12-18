قبل التصويت على إصلاح الضرائب.. الدولار يشهد تراجعًا

علي القحطاني(صدى):

شهد مؤشر الدولار، اليوم الإثنين، تراجعًا أمام سلة من ست عملات رئيسية هامشيًا بنسبة 0.09% عند 93.848، وذلك بالرغم من تفاؤل المستثمرين بشأن تمرير مشروع إصلاح الضرائب الأمريكية المرتقب قبل عطلة عيد الميلاد.

ومن المنتظر أن يتم التصويت على تمرير مشروع القانون في الكونجرس، خلال هذا الأسبوع، حيث تأكد الجمهوريون من تمريره، بعدما أمنوا عدد الأصوات اللازمة بعد التعديلات الأخيرة، الأمر الذي سيعطي دعمًا للدولار أمام العملات الأخرى.